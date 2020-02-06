FIBA Europe Cup'ta Pınar Karşıyaka deplasmanına çıkan Bahçeşehir Koleji'nin dün Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte kaza geçiren uçakla İzmir'e geldiği iddia edilmişti. Ancak Bahçeşehir Koleji, bu iddiayı yalanladı.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklama şöyle;

Sabiha Gökçen Havalimanında yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

Basında yer alan Bahçeşehir Koleji uçağı kazası ile ilgili haberler yanlış anlaşılma olup kulübümüzü taşıyan uçak olmadığına dair kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Ayrıca ülkemiz için yaşanılan son acı olay olmasını temenni ederiz.