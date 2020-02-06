Bahçeşehir Koleji Basketbol'dan uçak kazası açıklaması

Dün Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte kaza geçiren uçağın, öncesinde Bahçeşehir Koleji'ni İzmir'e taşıdığı iddia edilmişti. Bahçeşehir Koleji, resmi hesabından açıklama yaptı.

06 Şubat 2020, Perşembe 13:23 Son Güncelleme:
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Bahçeşehir Koleji Basketbol'dan uçak kazası açıklaması

FIBA Europe Cup'ta Pınar Karşıyaka deplasmanına çıkan Bahçeşehir Koleji'nin dün Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte kaza geçiren uçakla İzmir'e geldiği iddia edilmişti. Ancak Bahçeşehir Koleji, bu iddiayı yalanladı.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklama şöyle;

Sabiha Gökçen Havalimanında yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

Basında yer alan Bahçeşehir Koleji uçağı kazası ile ilgili haberler yanlış anlaşılma olup kulübümüzü taşıyan uçak olmadığına dair kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Ayrıca ülkemiz için yaşanılan son acı olay olmasını temenni ederiz.

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