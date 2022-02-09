Bahçeşehir Koleji-Avtodor Saratov maç sonucu: 97-95

Bahçeşehir Koleji mücadeleye Langston Hall, Jamar Smith, Jamal Jones, Sam Dekker ve Oğuz Savaş; konuk ekip Avtodor Saratov ise Kenny Chery, Phil Scrubb, Evgenii Kolesnikov, Zeljko Sakic ve Grant Jerrett beşiyle başladı.

Rusya temsilcisi maça iki dış atış isabetiyle başladı ve ilk üç dakikayı 8-2 önde geçti. Kırmzızı Ejderhalar, çeyreğin orta bölümünde 7-2’lik bir seri yakaladı ve periyodun son dört buçuk dakikasına 9-10’luk skor la girildi. Çeyreğin son kısmında daha kolay skor üreten taraf konuk ekip oldu ve maçın ilk dörtte birlik bölümü 19-11 Avtodor Saratov üstünlüğüyle geçildi.

Bahçeşehir Koleji ikinci çeyreğin başında savunma sertiğini artırdı ve ilk üç dakikada skoru 18-22’ye getirdi. Konuk ekip, Kvitkovskikh’in üst üste hem hücum hem de savunmadaki enerjisiyle farkı yeniden çift haneye dayayınca Bahçeşehir Koleji, devrenin bitimine 6 dakika kala molaya başvurdu (18-26). İlk yarının sonuna 3 dakika 51 saniye kala gelen Avtodor Saratov molasına, konuk ekibin 26-22’lik üstünlüğüyle girildi. Rusya temsilcisi, devrenin son bölümünde Scrubb’ın bulduğu basket faulle maçtaki en yüksek farkı yakaladı ve soyunma odasına 31-40’lık skorla gidildi.

Konuk takım, ikinci yarıya da Jerrett önderliğinde iyi başladı ve ilk üç buçuk dakikada skoru 33-47’ye getirdi. Çeyreğin orta kısmında Dekker, Smith ve Erkan’ın üst üste sayılarıyla 6-2’lik bir seri yakalayan Kırmızı Ejderhalar skoru 39-49’a getirince, üçüncü periyodun bitimine 3 dakika 57 saniye kala Avtodor Saratov molası geldi. Maçın son dörtte birlik bölümüne 61-48 konuk takım üstünlüğüyle girildi.

Son çeyreğe hızlı 7-2’lik bir seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, skoru maçın bitimine 8 dakika 55 saniye kala 55-63’e getirince Avtodor Saratov molası geldi. Molanın ardından fark bir ara 2’ye kadar düşse de konuk ekip, Chery’nin üst üste bulduğu iki üçlükle maçın son beş buçuk dakikasına 71-64 önde girdi. Maçın büyük mücadeleye sahne olan son bölümünde Smith, grup liderliği için ikili averajı gözeterek son serbest atışı kaçırdı ve maç 84-84 uzatmaya gitti.

Uzatma periyoduna Oğuz ve Smith’le etkili başlayan Kırmızı Ejderhalar, maçın bitimine 1 dakika 24 saniye kala skoru 95-89’a getirince Avtodor Saratov molaya başvurdu. Bahçeşehir Koleji mücadeleden 97-95 galip ayrılsa da ikili averajı rakibinden alamadı. Kırmızı Ejderhalar, gruptaki sıralaması için Avtodor Saratov – Bakken Bears maçının sonucunu bekleyecek.

‘’Maç planımıza pek fazla sadık kalamadan oynamaya çalıştık. İstediğimiz oyun kurgusunu sahaya yansıtamadık ve zor şutlar kullanmak zorunda kaldık. Rakibimizi en sonda yakaladık ve grup liderliği için maçı uzatmaya götürmeyi tercih ettik ama altı sayıyla kazanmamız gerekirken bunu gerçekleştiremedik. Çeyrek finalde karşı gruptan gelecek her takımı eleyebilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Yaptığımız hataları çeyrek finalde tekrar etmemeye çalışacağız.’’



