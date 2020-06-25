Bahçeşehir Koleji, ABD’li basketbolcu Erick Green’i transfer etti
Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe’de forma giyen Erick Green’i kadrosuna kattı. ABD’li basketbolcunun 2020-2021 sezonunda Bahçeşehir Koleji’nde forma giyeceği belirtildi.
Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe’de forma giyen Erick Green’i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 29 yaşındaki ABD’li basketbolcunun 2020-2021 sezonunda Bahçeşehir Koleji’nde forma giyeceği belirtildi.