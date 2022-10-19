FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi D grubunda, İspanya’nın Surne Bilbao takımıyla karşılaşan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Bartın Amasra’daki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden madencileri unutmadı. Maç öncesi ısınmaya kollarındaki siyah bantlarla çıkan basketbolcular, tüm Türkiye’yi yasa boğan acıya kilometrelerce öteden paylaştı.

Ev sahibi takım maça, Francis Alonso, Ludvig Hakanson, Emir Sulejmanovic, Xavi Rabaseda ve Michale Kyser; Bahçeşehir Koleji ise Kasey Shepherd, Jamar Smith, Muhammed Baygül, Vladimir Brodziansky ve Jerry Boutsiele beşiyle başladı.

Kırmızı Ejderhalar, maçın başında skoru istediği gibi dengeli götüremedi ve ilk beş dakikalık bölümde rakibi Bilboa’nın farkı iki hanelere çıkartmasına engel olamadı (14-4). Molaya giden koç Erhan Ernak mola dönüşü de istediğini bulamadı. Uzun süre skorsuz ilerleyen maçta Bahçeşehir Koleji’nin sessizliğini Jamar Smith köşeden bulduğu üçlük ile bozdu(19-9). İlk periyot 19-9 skorla tamamlandı.

İkinci çeyreğin başında yay gerisinden bulduğu boş atışlardan faydalanamayan Bahçeşehir Koleji, ilk yarının bitimine 4 dakika 45 saniye kala skorda farkın iki haneye çıkmasına engel olamadı (31-11). İstedikleri tempoyu yakalamayan Bahçeşehir Koleji, rakip atağına karşı koymak için periyot bitimine 2 dakika 27 saniye kala tekrar mola aldı. Moladan da istediği gibi dönemeyen Bahçeşehir Koleji soyunma odasına 14 sayı farkla girdi. (36-21)

Üçüncü periyot bambaşka bir Bahçeşehir Koleji ile başladı. Momentumu yakalayan Kırmızı Ejderhalar periyotun 7 dakika 29 saniyesinde Kartal Özmızrak’ın üçlüğü ile farkı 10 sayıya indirdi (40-30). Peş peşe içeriden elde edilen sayılarla farkı eriten Bahçeşehir Koleji rakip koç Jauma Ponsarnau’ya molayı aldırdı(5.21’). Momentumu iyice arttıran kırmızı - lacivertli ekip Yiğit Arslan’ın üç sayılık isabetiyle farkı 3 sayıya kadar indirdi (2.07’) Çeyreğin son kısmında Boutsiele ve Yiğit ile skor üreten Kırmızı Ejderhalar, maçın son dörtte birlik bölümüne girilirken skoru 53-47’ye getirdi.

Maçı belirleyen son periyotta Bahçeşehir Koleji yaptığı top kayıpları ve pota altında etkili atakları yakalamayınca farkın açılmasına engel olamadı. Surne Bilboa’nın da bençten aldığı katkıya gücü yetmeyerek maçı 80-66 geride tamamladı.

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, mücadelenin ardından şu açıklamalarda bulundu: ‘Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bilbao sert oynayan bir takım. Bu bizim ilk deplasman maçımızdı ve maalesef oyun planımıza sadık kalamadık. 3. Periyot oynamak istediğimiz gibi daha sert ve organize bir seri yakaladık fakat kırk dakika boyunca bunu sürdüremedik. Önümüzdeki maçı kazanmak istiyorsak bunu başarmamız gerekiyor. Ayrıca bugün maçımıza siyah kol bantlarıyla çıkarak Amasra’daki maden kazasında kaybettiğimiz madencilerimizi andık. Yakınlarına ve tüm Türkiye’ye baş sağlığı diliyoruz..’’



