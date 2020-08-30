Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre MotorLand Aragon Pisti’nde 10 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta genç sporcu, 10. sıraya çıkmasına rağmen, yarışın 5. turunda düştü ve mücadeleden puan çıkaramadı.

Milli motosikletçi, pist rekoru kırdığı dünkü ilk yarışta da düşmüş ve yarışı tamamlayamamıştı.

Bahattin Sofuoğlu, şampiyona genel klasmanında 57 puanla 7. sırada yer alıyor.

AA