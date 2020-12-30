Bahattin Şimşek FIFA listesinde neden yok?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 8 Kasım’da FIFA’ya bildirdiği ve 17 Aralık 2020 tarihinde FIFA tarafından değerlendirilip onaylanarak TFF’ye gönderilen FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakem listesi belli oldu. Daha önce Video Yardımcı Hakem listesinde adı geçen Bahattin Şimşek'in listede olmaması ile gözlerden kaçmadı