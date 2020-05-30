Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye temsilciliği, Türkiye’de İyi Niyet Elçisi Mert Fırat’ın yanı sıra dünyayı ve insanlığı etkileyen önemli konu başlıklarında birey ve kurumları eyleme teşvik etmek amacıyla farklı Küresel Amaçlar’ın Savunuculuğu için de toplumda başarılarıyla öne çıkmış isimlerle işbirliğine gidecek.

Sürdürülebilir Kalkınma için saptanan Küresel Amaçlar’ın beşincisi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin savunuculuğu için spor dünyasından isimler seçildi.

Sporculuk kariyerlerindeki başarılarının yanı sıra kız çocuklarının eğitimi için Türkiye’nin en dezavantajlı illerinde sosyal fayda çabalarını sürdüren Milli Voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti ile eşi ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, 1 Haziran’da basın mensuplarının katılımıyla düzenlenecek çevrimiçi bir törenle UNDP Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucuları ilan edilecek.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ile Bahar Toksoy Guidetti ve Giovanni Guidetti’nin katılacağı basın toplantısını, UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat sunacak.

Çevrimiçi Basın Toplantısı Programı

Zaman: 1 Haziran 2020 – Pazartesi, TSİ 11.00

Katılımcılar: Claudio Tomasi, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi

Bahar Toksoy Guidetti, Milli Voleybolcu

Giovanni Guidetti, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü

Mert Fırat, UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi (Moderatör)