Bahar Şenlikleri spor heyecanı voleybolla sürdü

Günün ilk mücadelesinde A grubunda yer alan Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Kadın Voleybol Takımları karşı karşıya gelirken, sahadan Eğitim Fakültesi 25-22 ve 25-20’lik set sonuçlarıyla 2-0’lık galibiyetle ayrılan taraf oldu. Alınan sonuçların ardından iki takım da bir sonraki maçlarına galibiyet için odaklanırken, rakiplerini yenerek finallere uzanmak istiyor. Edebiyat Fakültesi 4 Nisan’da Açıköğretim Fakültesi ile Eğitim Fakültesi de 9 Nisan’da Açıköğretim Fakültesi ile ESTÜ Spor Salonu’nda karşılaşacaklar.

Eczacılık ve İİBF’de galibiyet sevinci

Günün ikinci mücadelesinde ise A grubundaki Eczacılık Fakültesi ile Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Kadın Voleybol Takımları karşı karşıya gelirken, sahadan 25-8 ve 25-13’lük set sonuçları ile galip ayrılan taraf Eczacılık Fakültesi oldu. Turnuvaya galibiyetle başlayan Eczacılık Fakültesi bir sonraki maçı için 4 Nisan’da Hukuk Fakültesi ile karşılaşacak. AÖF ise aynı gün Edebiyat Fakültesi karşısında galibiyet arayacak. Müsabakalar ESTÜ Spor Salonu’nda oynanacak.

İkinci günün kapanış maçında ise B grubunda mücadele eden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) kozlarını paylaştı. İİBF, rakibi GSF’yi 2-0’lık skorla mağlup ederek turnuvaya galibiyetle ve moralli başlamış oldu. İİBF bir sonraki karşılaşmada 4 Nisan’da Mühendislik Fakültesi ile GSF de Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile karşılaşacak. Karşılaşmalar ESTÜ Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.