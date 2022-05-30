Bahar Ligi Engel Atlama 2. ayak yarışmaları tamamlandı

Avrupa’nın en iyi atlı spor kulüplerinden biri olan Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde 7-8 Mayıs tarihlerinde ilk ayağı, 28-29 Mayıs’ta 2’nci ayağı gerçekleşen Lexus-Kemer Country Club Bahar Ligi Engel Atlama Yarışmalarının Final ayağı ise 18-19 Haziran tarihlerinde koşulacak.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı en iyi at ve binicilerin bir araya geldiği seyir zevki yüksek yarışmaların keyfini yaşayan davetliler; aynı zamanda Kulüp Ana Otopark girişi ve Atlı Spor Kulübü Ana Giriş alanlarında Lexus modelleri ile tanışarak test sürüşü imkânı buldu. Bahar Ligi Engel Atlama Yarışmaları’nın medya sponsorluğunu Demirören Medya ve Radyo D üstlenirken, sağlık sponsorluğunu ise Hastane Derindere üstlendi.

2 Gün boyunca her gün 4 yarışmanın koşulduğu ve ilk ayağın final günü koşulan en önemli müsabalalardan biri olan Milli Takım Seçmeleri nin yapıldığı 140 cm BIG Tur Lexus Kupası’nın 1’incisi Hasan Şentürk oldu.

Milli takım seçmelerinin yapıldığı 1.40CM BIG Tur Lexus Kupası sonuçları şu şekilde;

1. Hasan Şentürk

2. Hüseyin Çakmak

3. Hüsnü Dinç

4. Sencer Horosan

5. Ahmet Berk Başeğmez

DHA