Bahar Çağlar Ökten: Bizim için güzel bir başlangıç oldu

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki ikinci maçında Polonya’yı 52-41 yenen A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda kaptan Bahar Çağlar Ökten, seyirci önünde oynamayı özlediklerini belirterek, maçın başından sonuna kadar bu desteği hissetmenin çok güzel olduğunu vurguladı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, maça başladıkları andan itibaren pes etmemelerinin galibiyetteki en önemli etken olduğunu kaydeden milli oyuncu, "Bizim için güzel bir başlangıç oldu. 2’de 2 yaptık. İnşallah yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Bizim her zaman Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve olimpiyat hedefimiz var. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi sırada 2023 Avrupa Şampiyonası var. Buraya gitmek için de kesinlikle elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı. (AA)











