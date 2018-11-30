Bahane yok, destek var

Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan, bir türlü ayağa kalkamayan Fenerbahçe’de dün gece oynanan Dinamo Zagreb maçında taraftarın reaksiyonu merak konusuydu.

Ancak Fenerbahçeli futbolseverler, Trabzon’da kötü bir futbolla 8 yıl aradan sonra rakibine yenilen Sarı-Lacivertliler’i Kadıköy’deki Avrupa sınavında yalnız bırakmadı. Mücadelenin 20.55’te olması bir yana, İstanbul’u etkisi altına alan yağışlı fırtınayla birlikte yoğunlaşan trafik bile Fenerbahçeliler’i vazgeçirmedi.

Maçın başından itibaren takımlarına müthiş bir destek veren Kanaryalar, son düdüğe kadar susmadı. Bu sezonki diğer maçlara göre ilgi daha az olsa da destek tam not aldı. Yönetim de bu desteğe kayıtsız kalmadı. Maçın ardından soğuk havada gelen destek için resmi siteden teşekkür mesajı paylaşıldı.

Hırvatlar da geldi

Öte yandan 50’ye yakın Hırvat taraftar da takımını deplasman tribününde izledi.