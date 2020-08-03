Bağırsak sendromu sindirim sistemini etkileyen rahatsızlıklardan biridir. Kalın bağırsak bu hastalıktan dolayı etkilenir. Bağırsak sendromu aynı zamanda huzursuz bağırsak sendromu olarak da bilinmektedir. Bağırsak sendromu 40 yaş altı bireylerde daha sık rastlanılır. Bağırsak sendromu kadınlarda erkeklere göre 7 kat daha fazla gözlemlenir. Ülkemizde %6 oranında görülmektedir.

Bağırsak sendromu nedir?

Bağırsak sendromu fonksiyonel bir sindirim bozukluğudur. Kalın bağırsak bu hastalıktan dolayı işlevleri anormalite olur. Bu hastalıktan dolayı bağırsak işlevlerinde anormalliklere saptanır. Bağırsak sendromunun belirtileri genelde hafif olarak seyreder. Bağırsak sendromu spastik kolon ismi ile de anılır. Toplumun yaklaşık olarak 'i bağırsak sendromundan şikayetçidir.

Bağırsak sendromu belirtileri nelerdir?

- Midede aşırı gaz birikmesi

- İshal

- Kabızlık

- Dışkıda mukus görülmesi

- Dışkılanırken kramp ağrısı

- Karna giren sancılı ağrı

- Şişkinlik

- Hazımsızlık

- Kilo kaybı

- Yutkunurken güçlük çekme

- Gaz çıkarma

Bağırsak sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Bağırsak sendromu tedavisi belirtilere yönelik gerçekleştirilir. Hastaların çoğunda tüm belirtiler kontrol edilir. Dolayısıyla belirtileri kontrol etmek bağırsak sendromunun tedavisini kolaylaştırır. Doktor bağırsak sendromu yaşayan kişilere özel olarak tedavi seçeneği belirler. Herkese tek tip bir tedavi seçeneği söz konusu değildir. Doktor hastalığı teşhis ettikten sonra kişiye özel bir tedavi seçeneği belirler. Hasta hangi belirtileri yaşıyorsa o belirtilere yönelik tedavi seçenekleri geliştirilir.

Bağırsak sendromunda özellikle düzgün ve sağlıklı beslenmek oldukça önemlidir. Bağırsak sendromu için ayrı olarak da ilaçlar da verilebilir. Doktor hastaya diyet yapması için bir liste oluşturur. Hasta diyetini uygularken doktorun vermiş olduğu ek ilaçları da kullanır. Bu şekilde bağırsak sendromu tedavisi başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olur. Bağırsak sendromu tedavisinde antispozdomik ilaçlar verilir. Bu ilaçlar bağırsağın işlevini yerine getirmesini sağlar. Bağırsakta oluşan ve etkileyen faktörleri ortadan kaldırır. Ayrıca karna giren kramplar da bu ilaçlar sayesinde geçer. Bağırsak sendromu ishal için bağırsak kaslarının yavaşlatılmasını önleyen ilaçlar verilir. Bu şekilde hastanın ishal durumu da ortadan kalkar.

Eğer hastada bağırsak sendromundan kaynaklı olan kabızlık söz konusu ise hastanın dışkılaması için bazı müshil ilaçları bağırsak sendromu tedavisinde kullanılır. Hastaya tedavide trisiklik anti depresan ilaçları verilir. Bu şekilde karna giren kramp ağrıları da ortadan kalkar. Hasta günlük hayatına belirtileri yaşamadan devam eder. Bağırsak sendromu tedavisinde FOODMAP diyeti yapılmaktadır. FOODMAP diyeti ile birlikte hastanın bağırsak fonksiyonları normale döner. Bu yüzden bu diyet doktorlar tarafından hastalara önerilir.

Bağırsak sendromu testi nasıl yapılır?

Bağırsak sendromunun testi için hastadan dışkı örneği alınır. Dışkı örneği ile birlikte kişinin dışkı seviyesi testi yapılır. Ayrıca hastaya bir takım fizik muayenesi testi de yapılmaktadır. Bağırsak sendromu testi çok yönlüdür. Laboratuvar testi yapılarak hastanın bağırsakları detaylı olarak incelenir. Hastadan alınan dışkı örneği ise kanama olup olmadığına bakılır. Bu yüzden dışkı örneği bağırsak sendromunun teşhisinde oldukça önemlidir. En önemli test dışkı örneği testidir. Hastanın bağırsaklarına daha detaylı bakmak amacı ile doktor tarafından kolonoskopi de yapılabilmektedir. Ayrıca röntgen de hastalığın teşhisinde kullanılmaktadır.

Bağırsak sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Bağırsak sendromu belirtileri kişinin günlük yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren belirtilerdir. Kişi belirtileri yaşarken günlük hayatına devam edemez. Dolayısıyla bağırsak sendromu mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Ayrıca bağırsak sendromu tedavi edilmediği takdirde kişide bağırsak kanseri yani kolon kanseri meydana gelebilir Bağırsak sendromu tedavi edilmezse mide de pek çok sorun meydana gelebilir.

Bağırsak sendromu tedavi edildiği takdirde kişinin gündelik yaşamı da normale döner. Bağırsak sendromu tedavi edilmezse bir takım sindirim problemleri de ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden bağırsak sendromu tedavisi belirtileri meydana geldiğinde gerekli testler yapıldıktan sonra mutlaka yapılmalıdır.