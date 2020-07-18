Bağırsak kurdu düşürmek ilaç tedavileri ile birlikte mümkündür. Bu rahatsızlık tedavisi mümkün olan ve kendine has belirtisi olan bir rahatsızlıktır. Bağırsak kurdu aynı zamanda kıl kurdu olarak da lanse edilmektedir. Tedavi süresi kısa sürelidir. Bağırsak kurduna yönelik olarak kullanılan bitkisel kürler vardır. Hem ilaç tedavisi hem de bitkisel tedavi yöntemi ile kısa süre içerisinde bağırsak kurdu rahatsızlığından kurtulmak mümkün.

Bağırsak kurdu nedir?

Bağırsak kurdu bağırsaklarda yer alan oldukça yaygın bir parazittir. Tıp dilinde bağırsak kurdu enterobiasis olarak adlandırılır. Bağırsak kurdu rahatsızlığı çocuklarda daha sık görülebilir. Çocuklar arasında da hızlıca bulaşabilen bir tür bağırsak paraziti hastalığıdır. Bağırsak kurdu minik parazit solucanların bağırsakta yol açtığı enfeksiyona denilir. Ülkemizde de her yıl binlerce çocuğu etkileyen bir rahatsızlık olarak bilinir. Bağırsakta yer alan bağırsak kurdu yetişkin halinde iken 5-10 milimetre uzunluğunda olabilir. Bu kurtların rengi beyaz veya krem rengi şeklindedir. Bağırsak kurdu olan çocuklarda sadece kaşıntı ve rahatsızlık hissi yaşanır.

Bağırsak kurdu belirtileri nelerdir?

- Makat bölgesinde kaşıntı

- Uykuya dalmakta güçlük çekme, gün boyunca esneme

- Huzursuzluk ve rahatsızlık hissi

- Çok şiddetli olmayan karın ağrısı

- Mide bulantısı

- Kız çocuklarında vajinal bölgede kaşıntı

- İştahsizlik ve halsizlik hissi

- Uyku sırasında ağızdan su gelmesi

- Ani kilo kayıpları yaşanması

- Kusma

Bağırsak kurdu tedavisi nasıl yapılır?

Bağırsa kurdunun tedavisi mümkün ve kolay geçen bir tedavi sürecidir. Bağırsak kurdu için öncelikle ilaç tedavisi uygulanır. Hekim tarafından belirtilen ilaçlar evdeki herkesin içmesi gereken ilaçlardır. Bağırsak kurdu tedavisi yeniden enfeksiyonun oluşmasını engellemek için uygulanan tedavi yöntemidir.

Kesin bir sonuç elde edilmesi için bağırsak kurdu rahatsızlığı yaşayan kişinin ebeveynlerinin hepsinin aynı tedavi yöntemini uygulaması gerekir. Bağırsak kurdunda tedavi yöntemlerinden biri de hijyendir. Hijyene ekstra olarak dikkat edildiği takdirde bağırsak kurdu tedavisi daha da kolaylaşmaktadır.

Yaklaşık olarak altı hafta boyunca uygulanan sıkı hijyen denetimi ile birlikte bağırsak kurdu tedavi edilir. Bu şekilde hastanın yeniden enfeksiyona kapılmasının da önüne geçilmiş olur. Bağırsak kurdu tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Kısa sürede tedavilere uyulduğu takdirde büyük oranla geçmektedir.

Bağırsak kurdu nasıl düşürülür?

Bağırsak kurdunu düşürmek için doktorunuzun verdiği ilaçları kullanabilirsiniz. Doktorunuzun verdiği ilaçlar ile birlikte bağırsak kurdu kısa süre içerisinde düşer ve rahatsızlık hissiyatı ortadan kalkar. Ayrıca bağırsak kurdunu düşürmek için bitkisel yöntemler de mevcuttur. Bitkisel olarak papatya çekirdeği bağırsak kurdu için birebirdir. Papatya çiçeği bağırsak kurdunu belirli periyotlar eşliğinde tüketilmesi durumunda düşürür ve kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlar. Papatya çekirdeğini direkt olarak tüketebilirsiniz.

Bağırsak kurdunu düşürmek için ananas da tüketebilirsiniz. Bol bol ananas yemenin aynı zamanda insan sağlığına da oldukça faydalı olduğunu unutmayın. Ananası dilimleyerek veyahut suyunu çıkartarak da tüketebilirsiniz. Ananas en faydalı meyvelerden biridir. Bağırsak kurdunun düşürülmesine de iyi gelecektir.

Bağırsak kurdunu düşürmek için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise muz ve limon karışımıdır. Muzu bir kaseye doğrayarak üzerine limon sıkarak tüketebilirsiniz. Bu şekilde muz ve limon karışımı bağırsaklarınızda yer alan tüm enfeksiyonları giderecektir. Muz ve limon karışımı aynı zamanda bir antioksidan görevi görecektir. Bağırsak kurdunu düşürmek için uygulanan bitkisel yöntemler de vardır. Bu bitkisel yöntemleri uygulayarak kısa süre içerisinde bağırsak kurdunu düşürebilir ve bu rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz.

Tedavi yöntemleri için hangi bölüme gidilmeli?

Bağırsak kurdunun tedavisi için hastaneye randevu alıp gitmeniz gereken bölüm vardır. Bağırsak kurdu tedavisine iç hastalıkları bölümü bakmaktadır. İç hastalıkları yani dahiliye polikliniğe randevu alarak gidebilirsiniz. Ardından dahiliye bölümü ise gerekli gördüğü takdirde gastroenteroloji bölümüne randevu almanızı isteyebilir. Bu şekilde tedavini sürecine başlanmış ve bağırsak kurdunun tespiti yapılmış olur.