Huzursuz bağırsak sendromları yaşıyorsanız, dışkınız kanlı ise ve yazı içeriğinde anlattığımız bulguları yaşıyorsanız bağırsak kontrolü ile mutlaka doktorunuza gecikmeden başvurmalısınız. Doktorun yönlendirmesi ile kolonoskopi ve diğer tetkikler neticesinde bağırsaklarınızın durumunu net bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bağırsak kanseri belirtileri nelerdir?

Kolon (Bağırsak) kanserinin yaygın bulguları, kabızlıklar gibi bağırsak sendromları. Dışkının kanlı olması bu kanserin türüne özgü bulgulardan biridir. Karına giren kramplar, yorgunluk, cilt rengi değişmesi, halsizlik, güçsüzlük, kansızlık, bağırsakların tam boşalmamış hissi, hangi sebepten olduğu belirtilemeyen kilo kayıpları kolon kanserinin diğer belirtileri arasında yer almaktadır.

Bağırsak kanseri nasıl anlaşılır?

Bağırsak kanserinin tespitinde erken teşhis son derece önemlidir. Uzman doktor, kolonoskopi ile muayene edip gerekli gördüğünde ise bağırsaktan incelenmek üzere örnek alarak (biyopsi) tanıyı koyabilmektedir. Kolonoskopi, anüsten girip bağırsakların kamera ile görüntülenmesi yöntemidir.

Tam kan sayımı ise bağırsak kanseri tanısın koymaya yardımcı yöntemlerden biridir. Kansızlık, bu kan testi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bağırsak kanseri belirtileri arasında yer alan kansızlık teşhis aşamasında belirleyici olmaktadır.

Kanser hücrelerin, diğer organlara sıçrayıp sıçramadığı hususu MR, BT ve Ultrasanografi yöntemleri ile ortaya çıkabilmektedir. Gerekli görülen durumlarda uzmanların yönlendirmesi ile bu yöntemlere mutlaka başvurulmalıdır.

Bağırsak kanserinden korunma yolları nelerdir?

Bağırsak kanserinden korunmak için lifli besinler bol miktarda tüketilmeli, kalsiyum ve D vitamini alınmalı, fazla kilolardan doğru bir egzersiz ve beslenme ile kurtularak spora devam edilmeli, 50 yaşlarından itibaren tarama testleri yaptırılmalı, hastalık riskinin erken zamanda saptanması için kontrollere ve check-uplara önem verilmelidir. Tüm bu korunma yollarının uygulanması başarılı bir tedavi süreci için ve aynı zamanda kanserin baştan önlenmesi için çok önemlidir.

Bağırsak kanserinin nedenleri ve risk faktörleri nelerdir?

1- Yaş Faktörü: Erkek ve kadınlarda hastalığa yakalanma genellikle 50 ve 60'lı yaşlarda görülmektedir. Bu yaştaki kişiler risk altındadır.

2- Genetik Faktörleri: Aile bireylerinde kolon (bağırsak) kanseri görülmüş ise genetik yakınlıktan dolayı bağırsak kanserine yakalanma riski yüksektir. Ailesinde kolon kanseri vakası olan, bu kişilerin bu hastalığa kaç yaşında yakalandıklarını öğrenilmelidir.

3- Polipler: Polipler, iyi huylu tümörlerdir. Yalnız zamanla kansere dönüşebilirler. Poliplerin çıkartılması ve düzenli bir şekilde kontrollerinin yaptırılması gerekmektedir.

4- Genetik Bozuklular: HNPCC genindeki değişmeler, kolon kanserine yakalanma riskini artırmaktadır.

5- Sağlıksız Bir Yaşam Biçimi: Lif yönünden düşük olan besinleri sürekli tüketenlerde, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlığı olanlarda, şeker hastalığı olanlarda, aşırı şişman kişilerde ve hareketsiz bir yaşam tarzına sahip kişilerde kolon kanseri görülme riski yüksektir.

6- İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları: Crohn gibi hastalıklar, kolon kanserinin gelişme riskini artırmaktadır.

Bağırsak kanseri ile savaşmak için doğal şifa yöntemleri nelerdir?

1- Ginseng: Ginseng çayı içmek kolon kanseri gibi ciddi hastalıkların tedavisinde doğru tercihler arasında yer almaktadır. İçerdiği bol antioksidanlar sayesinde kanser hücrelerinin büyümesini engellemektedir.

2- Yeşilçay: Serbest radikallerin azaltılmasında faydalıdır. Kanser hücrelerinin yayılmasına engel olmaya yardımcıdır. Tümörlerle mücadeleyi destekler. Tüm bu olumlu etkilerden faydalanabilmek için kahve, çay yerine yeşil çay içilmesi ve bol bol tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

3- Sarımsak: Kanser tedavilerinin en etkili tamamlayıcılarından biri olarak bilinir. Çiğ sarımsak ya da sarımsak ekstraktı kanserli hücrelerin yayılmasını önlemek için kullanılmaktadır.

4- Keten tohumu yağı: Omega 3 yağ asitleri bakımından zengindir. Yüksek antioksidan içerir. Sorunlarının azaltılmasına yardımcı olur.

5- Yaban mersini: Günlük yaban mersinini bir yemek kaşığı tüketmek, hücresel mutasyonları azaltmaya yardımcı olmaktadır.

6- Zeytinyağı: Zeytinyağını düzenli olarak tüketmek, bağırsak kanserinin erken safhalarında tedaviye yardımcı olmaktadır. Zeytinyağı ayrıca bağırsakta önemli enzimlerin üretimini teşvik eder.

7- Ispanak: Kolon kanseri için en ideal doğal ilaçlardan biridir. İçinde bol miktarda besin maddesi ve lif konsantrasyonu bulunur.

Bağırsak kanseri hastaları nasıl beslenmelidir?

Bol posalı beslenilmelidir. Bol bol su tüketilmeli, işlenmiş et ürünlerinden uzak durulmalıdır. D vitamini eksikliğine dikkat edilmelidir. Sebze ve meyve tüketimine özen gösterilmelidir. Alkol ve sigara kullanılmamalıdır. Kalsiyum kaynakları beslenme programına eklenmelidir. Kırmızı et tüketimi sınırlandırılmalıdır.