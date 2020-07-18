Bağırsak iltihabı toplumda sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Bağırsak iltihabına yönelik olan tedavi seçeneği de mevcuttur. Bağırsak iltihabı yaşamı tehdit edici bir hastalık olarak bilinir.

Bağırsak iltihabı ve enfeksiyonu nedir?

Bağırsak iltihabı bağırsakların bir bölümü veya tamamının iltihaplanması sonucu ortaya çıkan hastalıktır. Bağırsak iltihabı ve enfeksiyonu kolit olarak da adlandırılmaktadır. Bağırsak iltihabı ve enfeksiyonu aynı zamanda ölümcül olabilen bir tür hastalıktır.

Bağırsak iltihabının kendine özgü belirtileri vardır. Bu belirtilerin sonucunda teşhis edilen hastalık tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Dolayısıyla eğer bağırsak iltihabı ve enfeksiyonu belirtilerini yaşıyorsanız mutlaka en kısa zamanda bir hekime görünmelisiniz. Bağırsak iltihabının bir diğer türü olan ülseratif kolit hastalığında ise hastalık daha uzun sürede seyretmektedir. Bu tür kolitte ise hastalık kalıcı olabilmektedir.

Bağırsak iltihabı ve enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

- Şiddetli ve uzun süredir seyreden ishal

- Yüksek ateş ve yorgunluk hissi

- Bitkinlik ve düşük seviyede ateş

- Karın ağrıları ve ağrıların yanında karna giren kramplar

- Dışkıda kan görülmesi

- İştahsızlık

- Aşırı derecede kilo kaybı

- Bacaklarda hissedilen uyuşma ve ağrı

- Aşırı derecede susuzluk hissi

- Baş ağrısı

- Mide bulantısı

- Kusmak

Bağırsak iltihabı ve enfeksiyonu tedavisi

Bağırsak iltihabı ve enfeksiyonu tedavisi için ilk olarak kullanılan yöntem bol bol sıvı almaktır. Ayrıca bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka bolca istirahat etmelisiniz. Ayrıca bağırsak iltihabı ve enfeksiyonuna yönelik alınan takviye gıdalar ile birlikte hastalık bir hafta gibi kısa sürede iyileşmektedir. Vücuttaki dehitrasyon sürecinin iyi yönetilmesi ve bağırsak iltihabının neden olduğu susuzluğa yönelik olarak günde en az 2 litre su içilmesi tedavide kullanılan ilk seçeneklerdendir. Ayrıca lif içeriği düşük olan gıdaların tercih edilmesi bağırsak iltihabı ve enfeksiyonu tedavisinde önemlidir.

Bağırsak iltihabı ve enfeksiyonu tedavisinde yenilen yemeklerin az yağlı olması oldukça önemlidir. Az yağlı gıdalardan oluşan yiyecekler sayesinde bağırsaklar bu gıdaları daha kolay sindirecek ve iyileşme süreci de hızlanacaktır. Ayrıca iltihaba neden olan mikropların temizlenmesi için probiyotik içeren yoğurtların ve gıdaların tercih edilmesi bir diğer tedavi seçeneğidir. Bu dönemde bol bol patates tüketebilirsiniz. Patates bağırsak fonksiyonlarını yerine getiren bir besin kaynağıdır.

Bağırsak iltihabı ve enfeksiyonu teşhisi nasıl konur?

Bağırsak iltihabı teşhisi hekim tarafından yapılan bir takım testler sonucunda konulmaktadır. Bağırsak iltihabı ve enfeksiyonu teşhisi için hastadan önce hekim tarafından bir tıbbi öykü alınmaktadır. Tıbbi öykü neticesinde hastalığın teşhisi ve tanısı konulmaktadır. Hastadan son günlerde ki dışkılama ile ilgili bilgiler alınır. Dışkının rengi ve ishal şeklinde olması hastalığın teşhisi için önemli bilgilerden biridir.

Bağırsak iltihabı ve enfeksiyonuna neden olabilecek kronik hastalıklar da doktor tarafından teşhis edilir. Ayrıca hekim hastanın karın bölgesinin bazı yerlerine baskı yapacaktır. Yapılan baskı sonucu ağrının nerede olduğu da hastalığın teşhisinde önemli faktörlerden biridir. Son olarak bağırsak iltihabı ve enfeksiyonundan şüphelenen doktor hastaya gaita testi yapar. Gaita testi sonucunda ise kesin olarak bağırsak iltihabı ve enfeksiyonu teşhisi konulur.

Bağırsak iltihabı ve enfeksiyonuna iyi gelen şeyler

Bağırsak iltihabı ve enfeksiyonuna iyi gelen pek çok gıda bulunmaktadır. Öncelikle bağırsaklar bu dönemde hassas olduğundan dolayı lif içeriği az olan gıdalar tercih edilmelidir. Ayrıca probiyotik içeren yoğurtlar da bol bol tüketilerek bağırsak iltihabı ve enfeksiyonu tedavi edilebilir. Bağırsak iltihabı ve enfeksiyonu için patates de tüketebilirsiniz.

Patates en kolay sindirilen gıdalardan biridir. Bu şekilde bağırsak iltihabını iyi edebileceksiniz. Ayrıca bol bol havuç da tüketebilirsiniz. Havuç tüketerek bağırsak iltihabı ve enfeksiyonunu geçirebilirsiniz. Probiyotik yoğurtları dilerseniz meyve ve sebzelere karıştırarak da tüketebilirsiniz. Son olarak ise kahve ve limon günde bir kaşık tüketerek ishalinizi geçirebilirsiniz.