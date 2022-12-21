Bağcılar Belediyesi, Futsal Türkiye Kupası’na galibiyetle başladı

İSTANBUL, (DHA)- Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü, Kocaeli’de düzenlenen Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası ilk maçlarında Malatya Turgut Özal İş Okulu Spor’u 11-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen "Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası" müsabakaları Kocaeli'de başladı. Organizasyona 6 kulüpten 72 sporcu katılıyor.

Turnuvanın açılışında ise renkli görüntüler yaşandı. Salonda çalan müziğe eşlik eden down sendromlu çocuklar, dakikalarca dans etti. Coşkulu açılışın ardından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada Bağcılar Belediyesi, Malatya Turgut Özal İş Okulu ile karşı karşıya geldi. Maçın sonunda Bağcılar spor kulübü 11-2 gibi farklı bir skorla galip eldi.

Mavi beyazlı sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Yeni kurduğumuz takımın bu başarısı bizi çok mutlu etti. Türkiye kupasını da ilçemize getireceklerine inanıyorum. İnşallah Bağcılar, futsalda da bir marka olacak” dedi.

Organizasyon, 2 Aralık Cuma günü sona erecek.