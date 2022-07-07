İSTANBUL, (DHA) - Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcuları, Tunus’ta düzenlenen Para Atletizm Grand Prix Yarışması’nda büyük bir başarı gösterdi. “Tekerlekli Sandalye Atletizm Koşu” branşında mücadele eden sporculardan Zübeyde Süpürgeci 2 altın, Zeynep Acet de 2 gümüş madalya kazandı.

27 – 29 Haziran 2022 tarihleri arasında Tunus’ta gerçekleşen Para Atletizm Grand Prix Şampiyonası’na katılan Türkiye Milli takımı kadrosunda Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcuları da yer almıştı. Antrenörlüğünü Ömer Cantay’ın yaptığı takımdaki Hamza Doğan “Gülle atma”, Zeynep Acet ile Zübeyde Süpürgeci de “Tekerlekli Sandalye Atletizm Koşu” branşında yarıştı.

2 ALTIN 2 GÜMÜŞ MADALYA

Zorlu geçen müsabakalarda Bağcılar Belediyesi sporcuları, güzel sonuçlar elde etti. “Tekerlekli Sandalye Atletizm Koşu” branşında yarışan Zübeyde Süpürgeci 100 ve 400 metre koşularında altın madalya, Zeynep Acet ise 100 ve 400 metre koşularında gümüş madalya kazandı. Gülle atma branşında ise Hamza Doğan yarışmayı dördüncü sırada tamamladı.

VERDİKLERİ SÖZÜ TUTTULAR

Tunus’tan gelen müjdeli haberden dolayı para milli atletleri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Sporcularımız Tunus’a gitmeden önce verdikleri sözü tutarak bize gurur yaşattılar. Şimdi önlerinde 2023 Dünya Şampiyonası ve 2024 Paris Paralimpik oyunları gibi büyük bir hedef var. İnşallah oralarda da bizi en iyi şekilde temsil edecekler” dedi.