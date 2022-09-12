Süper Lig 'in 6. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Galatasaray 'da Bafetimbi Gomis, 90 dakikanın ardından kulüp televizyonuna konuştu. Takımının ilk golünü atarak bu sezon çıktığı 6. lig maçında 4. kez rakip fileleri havalandıran Aslan'ın 37 yaşındaki forveti, zorlu bir mücadeleden galibiyetle ayrılmanın önemine vurgu yaptı.









2 gol atan Kerem adına da mutlu olduğunu dile getiren Gomis, ''Zor bir maç oldu. Kazandık, üç puanı üç golle aldık. Kazanmak önemliydi. Kerem adına da çok mutlu oldum. Onun da katkısıyla kazandık. Zorlu bir mücadeleydi. Yunus’un da Kerem’in de mücadelesi müthişti. Attığım golden dolayı mutluyum. Zor bir işi başardık. Bundan sonra elimizden geleni yapacağız.'' ifadelerini kullandı.







