Bafetimbi Gomis'ten Radamel Falcao açıklaması

Fransa’da katıldığı bir televizyon programında Türkiye günlerini anlatan Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Falcao’nun performansını da yorumladı. Gomis, “Falcao ile Galatasaray’a transferinden önce konuştuk. Biraz tutuk başladı ama daha iyi olacaktır.'' dedi.

09 Ekim 2019, Çarşamba 06:01
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Bafetimbi Gomis'ten Radamel Falcao açıklaması

Galatasaray’ın eski gol kralı Bafetimbi Gomis, Fransa’da katıldığı bir televizyon programında Türkiye günlerini anlattı. Kariyerini Suudi Arabistan’da sürdüren tecrübeli golcü, “Türkiye’de 3 büyük kulüp var. Ancak Avrupa kupası kazanan tek takım olduğu için en büyük Galatasaray” dedi.

Falcao’nun performansını yorumlayan Gomis, “Falcao ile Galatasaray’a transferinden önce konuştuk. Biraz tutuk başladı ama daha iyi olacaktır. Galatasaray gerçekten çok büyük bir kulüp. Seri ve Nzonzi’ye neden orada olduklarını sorun, anlatacaklardır. PSG maçlarında onları izledim. Muazzam oyuncular. Orada yaşadıklarımı her futbolcunun yaşamasını isterim” diye konuştu.

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