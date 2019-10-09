Galatasaray’ın eski gol kralı Bafetimbi Gomis, Fransa’da katıldığı bir televizyon programında Türkiye günlerini anlattı. Kariyerini Suudi Arabistan’da sürdüren tecrübeli golcü, “Türkiye’de 3 büyük kulüp var. Ancak Avrupa kupası kazanan tek takım olduğu için en büyük Galatasaray” dedi.

Falcao’nun performansını yorumlayan Gomis, “Falcao ile Galatasaray’a transferinden önce konuştuk. Biraz tutuk başladı ama daha iyi olacaktır. Galatasaray gerçekten çok büyük bir kulüp. Seri ve Nzonzi’ye neden orada olduklarını sorun, anlatacaklardır. PSG maçlarında onları izledim. Muazzam oyuncular. Orada yaşadıklarımı her futbolcunun yaşamasını isterim” diye konuştu.