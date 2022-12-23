Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’nü Bafetimbi Gomis'in attığı golle 1-0 mağlup etti ve Son 16 Turu'na yükseldi. Tur biletini getiren Fransız forvet, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Kerem Aktürkoğlu ve Patrick van Aanholt'a övgü

Galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren tecrübeli golcü, "Bu akşam mutluyuz. 1-0’lık skorla galibiyet aldık. Önemli olan buradan kupada bir sonraki aşamaya geçmekti. Bunu başardık. Bir sonraki maça hazırlanmaya başlayacağız. Milli takımda çok fazla oyuncumuz vardı. Onlar geri döndü. Takım halinde, bütün olarak sonraki maçımıza hazırlanacağız. Gol atmak benim işim. Bugün sadece ben değil Kerem Aktürkoğlu ve Patrick van Aanholt iyi oynadı. Onlar golü hazırladı. Kişi olarak değil, takım olarak düşünmek lazım. Üçümüz de iyi forvetiz. Hepimiz Galatasaray için çok iyi çalışıyoruz." dedi.







