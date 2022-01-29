Golcü krizini Bafetimbi Gomis transferiyle çözmeye hazırlanan Galatasaray 'da, artık müjdeli haberin resmen açıklanması bekleniyor. 36 yaşındaki Fransız yıldız, dün sosyal medyada yaptığı paylaşımla heyecan yarattı. Bir Galatasaray taraftar hesabının, "Seni çok özledik Gomis" mesajına yanıt gönderen tecrübeli futbolcu, sarı ve kırmızı kalpler koyarak takipçilerinin ilgisini çekmeyi başardı. Transfer görüşmeleri devam ederken Galatasaray'a geri dönme isteğini ısrarlı şekilde dile getiren Gomis'in, finansal pürüzlerin giderilmesi sonrasında Cim Bom'a bir kez daha imza atması bekleniyor.