Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray'a iyi haber
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, bir dönem Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen Fransız forvet Bafetimbi Gomis ile yeniden anlaşmaya varınca sarı kırmızılı kulübün Kolombiyalı forveti Radamel Falcao'dan vazgeçti.
Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'ya kanca atan Al Hilal, golcüsü Bafetimbi Gomis ile yeniden anlaşınca Kolombiyalı oyuncudan vazgeçti.
Sabah'ın haberine göre; Al Hilal formasını giydiği 1.5 senede 55 maçta 39 gol-10 asistle oynayan Bafetimbi Gomis, takımına Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferi yaşatırken, sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyordu. Suudi Arabistan ekibi, B planı olarak Falcao'yu takibe alırken nabız yoklamaya da başladı.
Gomis'e bu esnada 2 yıllık kontrat öneren Al Hilal yönetimi, olumlu yanıt alınca 35 yaşındaki Gomis'le yola devam kararı verdi.
Galatasaray ise yıllık 5 milyon Euro garanti ücret ve 1.9 milyon Euro'luk bonusları olan Falcao'dan indirim talep edecek.