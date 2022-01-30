Galatasaray eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattı. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’de oynayan Gomis serbest statüde bulunuyordu. Sarı-kırmızılılar Fransız futbolcu ile performansa dayalı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma yaptı.

Bu anlaşmanın ardından Gomis sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bafetimbi Gomis paylaşımında "Güzel haberi aldığımda... yüzümdeki gülümseme her şeyi anlatıyor!" ifadelerini kullandı.

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Galatasaray'da forma giyen Gomis, 42 resmi maçta görev aldı ve 32 gol attı

2017-2018 sezonunda Süper Lig 'de 29 gol atarak gol kralı olan Gomis Al Hilal takımında 150 resmi karşılaşmaya çıkan 36 yaşındaki futbolcu 108 gol kaydetti.