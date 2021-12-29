Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 21 puanla 15'inci basamakta tamamlayan Nasadoge Menemenspor, ara transferde eski Galatasaraylı yıldız Bafetimbi Gomis'in kuzeni Senegalli forvet Honore Gomis'i transfer etti. Türkiye'de daha önce Hatayspor ve 2 sezon Ümraniyespor formalarını giyen, sezonun ilk yarısını boşta geçiren 25 yaşındaki futbolcu takımla antrenmanlara başladı.

Menemenspor'un Kocaelispor'a transferi için daha önceden anlaşmaya vardığı İbrahim Akanbi Rasheed de resmen takımdan ayrıldı. Son 2.5 sezondur Menemen'de oynayan 22 yaşındaki forvet, bu yıl 14 maçta 4 gol atıp, transferi gerçekleştikten sonra son 3 maçta forma giymedi. (DHA)