Galatasaray 'daki ikinci dönemini yaşayan 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Son olarak Ankaragücü maçında tamamen bireysel yeteneğiyle ağları havalandıran Fransız santrfor, bu sezon 6 kritik lig mücadelesinde 7 kez fileleri havalandırarak takımına tam 13 puan kazandırdı. Bu alanda lig lideri konumunda bulunan 37 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda Galatasaray formasıyla 50. golünü atmanın sevincini yaşadı. Tecrübeli futbolcu bu kez de başka bir hedefin peşinde koşacak. Türkiye'deki ilk sezonunda gol kralı olan Gomis'in, henüz derbilerde golü yok.









6 derbide boş geçti

Daha önce 3 Fenerbahçe , 3 de Beşiktaş sınavına çıkan deneyimli yıldız, fileleri havalandırmayı başaramadı. Şanssızlığını Fenerbahçe deplasmanında kırmak isteyen Gomis, son anda planlarda bir değişiklik olmazsa zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayacak. Ankaragücü galibiyetinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Lider Galatasaray... Zirve yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadesine yer veren Gomis, son haftalardaki formuyla Kadıköy'de Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri olacak.

Araplar hâlâ peşinde

37 yaşında olmasına rağmen Süper Lig'e bir kez daha damgasını vuran Bafetimbi Gomis, yine Arap kulüplerini peşinden koşturuyor. Galatasaray'la mukavelesi sona erecek olan Fransız golcüyü yeniden Suudi Arabistan'a getirmek isteyen şampiyonluk adayları, oyuncuya teklif üzerine teklif yapıyor. Galatasaray Yönetimi, daha önce ara transferde ayrılışına onay vermeye hazırlandığı Gomis'i, bu performansı sonrasında en azından sezon sonuna kadar takımda tutmaya hazırlanıyor.

Aslıhan Çil







