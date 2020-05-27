Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal Riyad kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bafetimbi Gomis ile yola devam etme kararı aldı. Gomis'in adı eski takımı Galatasaray ile de anılıyordu.

Suudi Arabistan basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Al-Hilal takımı, Fransız yıldız ile olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatma kararı aldı. Oyuncu ile görüşen Suudi ekibi, teknik ekibin de kararı doğrultusunda 34 yaşındaki oyuncu ile 2 yıl daha sözleşme yenileyeceği belirtildi.





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Gomis de kalmak istiyor

Gomis, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Al Hilal'de mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini ifade etmişti. 2019-2020 sezonunda 28 maça çıkan Fransız yıldız 19 gol ve 4 asist kaydetti.







