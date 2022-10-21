MENÜ

Bafetimbi Gomis, Wesley Sneijder'i yakaladı

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı formayla toplamda 46 gole ulaşıp Aslan’ın efsane 10 numarası Wesley Sneijder ile aynı sayıya ulaştı.

21 Ekim 2022, Cuma 08:33 Son Güncelleme:
- A +
Bafetimbi Gomis, Wesley Sneijder'i yakaladı

Kastamonuspor karşılaşmasına 1 gol 3 asistle damgasını vuran Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımda kaptanlık pazubandını takmanın onurunu yaşadı. 2017-18 sezonunda 32, geçen sezon 9 gole imzasını koyan Gomis bu sezon ise 5 gol kaydetti.

Galatasaray kariyerinde 46 gole ulaşan Fransız forvet, efsane isim Wesley Sneijder'i yakaladı. Sarı-kırmızılı kulüp tarihinde en çok gol atan yabancılar sıralamasında Gheorghe Hagi 71 golle zirvede.

YENİ HEDEFİ MILAN BAROS!

Gomis'in hedefi 60 golle ikinci sırada yer alan Milan Baros'u geçmek. Ayrıca deneyimli oyuncu kendi rekorunu da geliştirdi. 2003- 2004'te Saint-Etienne ile kariyerine başlayan 37 yaşındaki futbolcu, kulüp kariyerinin resmi maçlardaki 350. golünü Galatasaray formasıyla Kastamonuspor'a karşı attı. (Sabah)

İlgili Haberler
Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...