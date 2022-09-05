Bafetimbi Gomis: Şampiyon olmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig ’in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Galatasaray maçtan 2-1 galip ayrılırken, mücadelenin 36. dakikasında fileleri havalandıran Sarı-Kırmızılı ekibin Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyon olmak istediklerini ancak biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını belirten Gomis, "Sene başından beri açıkçası taraftarlarımız bize her zaman destek oldular. Şampiyon olmak istiyoruz, Takım olarak Galatasaray için savaşmaya devam edeceğiz. Biraz daha zamana ihtiyacımız var ancak zamanla birlikte en iyi performansımızı sergileyeceğiz." dedi.

"Çok şanslıyım"

Galatasaray'da oynadığı için şanslı olduğunu belirten golcü futbolcu, "Çok mutluyum. 3 sene sonra geri geldim ve tekrar burada oynuyorum. Yaşımla beraber çok kolay olmasa da Galatasaray için her şeyi vermek istiyorum. Ben gol için doğdum ve Galatasaray gibi duyguları size çok fazla veren bir takımda oynadığım için çok şanslıyım." sözlerini dile getirdi.

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