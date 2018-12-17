Bafetimbi Gomis krallığa koşuyor

Geçen sezon Galatasaray’da 29 gol atan ve krallık tacını takan Bafetimbi Gomis, rakip fileleri havalandırmaya Arabistan’da Al Hilal forması ile devam ediyor. Ligde toplam 10 golü bulunan Fransız santrfor, takımının Al Hazm’a 2-1 kaybettiği mücadelede 11. sayısını kaydetti.

33 yaşındaki futbolcu, Al Taawun forması giyen Leandre Tawamba ile krallığı paylaşıyor. Öte yandan Gomis’in takımı Al Hilal, 13 haftanın sonunda 33 puan ile lider ve en yakın rakibi Al Nassr’e 4 puan fark atmış durumda.

Bu haberi de okudular Fatih Terim Tudor’un 6 puan gerisinde!