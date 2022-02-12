Bafetimbi Gomis: Hasta bir aslan gibi
Galatasaray formasıyla 1365 gün sonra sahaya çıkan Bafetimbi Gomis, Kayserispor maçının ardından, "Karşımızdaki Galatasaray hasta bir aslan gibi. Bugün kazanamadık ama gelecek haftalarda daha iyi olacağız" dedi.
1365 gün sonra Sarı-Kırmızılı formayla sahaya çıkan Bafetimbi Gomis, Galatasaray 'ın, Kayserispor'la 1-1 berabere kaldığı maçta 59 dakika sahada kaldı. 36 yaşındaki yıldız birçok pozisyona girip, şansını denese de bir türlü fileleri sarsamadı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1492561659411546127
Karşılaşmanın ardından konuşan Gomis şu ifadeleri kullandı:
"Karşımızdaki Galatasaray hasta bir aslan gibi. Galatasaray büyük bir kulüptür. Bazen olmayınca olmuyor. Son 2 maçta 2 beraberlik aldık ama takımda bir ilerleme var. Takım daha iyi, daha agresif oynuyoruz. Kazanmayı istiyoruz. Bugün kazanamadık ama gelecek haftalarda daha iyi olacağız."