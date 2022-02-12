Bafetimbi Gomis: Hasta bir aslan gibi

1365 gün sonra Sarı-Kırmızılı formayla sahaya çıkan Bafetimbi Gomis, Galatasaray 'ın, Kayserispor'la 1-1 berabere kaldığı maçta 59 dakika sahada kaldı. 36 yaşındaki yıldız birçok pozisyona girip, şansını denese de bir türlü fileleri sarsamadı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Gomis şu ifadeleri kullandı:

"Karşımızdaki Galatasaray hasta bir aslan gibi. Galatasaray büyük bir kulüptür. Bazen olmayınca olmuyor. Son 2 maçta 2 beraberlik aldık ama takımda bir ilerleme var. Takım daha iyi, daha agresif oynuyoruz. Kazanmayı istiyoruz. Bugün kazanamadık ama gelecek haftalarda daha iyi olacağız."