Bafetimbi Gomis: Geçen sene bu atmosfer yoktu

Galatasaray , Süper Lig 'in 19. haftasında sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılarda sonradan oyuna dahil olup takımının son golünü atan Bafetimbi Gomis, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.





İlk olarak görüşleri sorulan Bafetimbi Gomis'in oğlu, "Çok mutluyum. Babamın gol atmasına çok sevindim" ifadelerini kullandı.

'Aslan'ın evi'

İç sahada attığı gollere dikkat çekilen tecrübeli oyuncu, "Aslantepe, Aslan'ın evi. Geçmişte burada çok fazla gol attım. Arkadaşlarıma her zaman burada gol atmanın önemini söylüyorum. Buradan çıkaracağımız 3 puanlar şampiyonluk yolunda bize çok yardımcı olacak" dedi.

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'Geçen sene bu atmosfer yoktu'

Takımın bu sezonki başarısında değişen atmosferin etken olduğunu belirten Gomis, "Açıkçası şu anda iyi bir atmosfer yakaladık. Geçen sene bu yoktu. Bunun temel nedeni de yeni yönetimimiz. Florya'da güzel günler geçiriyoruz. Erdem Bey de çok iyi atmosfer yarattı. Şu anda kardeş gibiyiz" ifadelerini kullandı.



