Sezona uzatmalardaki Antalyaspor galibiyeti ve geçtiğimiz hafta evindeki Giresunspor yenilgisiyle başlayan Galatasaray , 3. haftada Süper Lig ’in çiçeği burnundaki ekibi Ümraniyespor’a konuk oldu. Tarihinde ilk kez en üst seviyedeki ligde mücadele eden Ümraniye ise ilk hafta Kadıköy deplasmanından 3-3’lük beraberlikle 1 puan çıkarırken, geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor’a tek golle mağlup olmuştu. İki ekip, bu maçla birlikte tarihinde ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelmiş olacak. Taraflar daha önce 4 hazırlık karşılaşmasında mücadele etmiş ve Galatasaray bunların tamamını galip tamamlamıştı.

Galatasaray, zorlu deplasmanda Ümraniyespor'u golcüsü Bafetimbi Gomis ile geçti ve tecrübeli golcü ilk haftadaki Antalyaspor maçındaki gibi takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. Golcü futbolcunun golü sosyal medyada da çok konuşuldu.

İşte o yorumlardan bazıları...

Golüyle coşturdu

Mücadelenin 86. dakikasında Gomis resmen Galatasaray'a hayat verdi. Galatasaray Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Patrick van Aanholt, Gomis'e pasını gönderdi. Fransız golcü topu önüne alıp şutunu attı ve Galatasaray'ı rakibi karşısında 1-0 öne geçirdi.

Bu gol aynı zamanda maçın da sonucunu belirledi ve Galatasaray, Antalyaspor maçında olduğu gibi son anlarda 3 puanı takımına kazandıran isim olmayı başardı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor maçına da yedek başlayan Bafetimbi Gomis, oyuna sonradan dahil olup, attığı golle sarı-kırmızılılar 1-0 galip gelmesini sağlamıştı.

Ayrıca Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla "40" gole ulaşan dördüncü yabancı futbolcu oldu.









Galatasaray 2. galibiyetini aldı

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda ilk yarısı 0-0 sona eren Ümraniyespor maçının ikinci yarısında oyuna giren Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’in golü ile sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Aslan ligin ilk haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederken, geçtiğimiz hafta evinde Giresunspor'a 1-0 yenilmişti.

Sarı-kırmızılılar gelecek deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.





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Gomis: Çok gururluyum

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Bafetimbi Gomis, "Çok gururluyum, en golcü yabancılardan biri olmaktan dolayı. Bu kulüpten çok değerli oyuncular geçti. Oynasam da oynamasam da formayı gururlu bir şekilde taşımak için özen gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca taraftarla ilgili de yorumlarda bulunan Fransız futbolcu, "Galatasaray'dan 3.5 sene ayrı kaldığımda bile taraftarlarımız beni destekledi. Bir aslan, ailesini her zaman korur. Artık Galatasaray'ın bir sembolü olarak tarihe geçtim." sözleriyle övgü dolu sözler sarf etti.







