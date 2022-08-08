Bafetimbi Gomis: Değişik bir role büründüm

Son dakikada oyuna girmesine rağmen ayağına gelen fırsatı iyi değerlendirerek Galatasaray 'a Antalyaspor deplasmanında 3 puanı getiren Gomis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Gomis'in açıklamaları şöyle;

Burada gol attığım için çok mutlu ve gururluyum. Galatasaray için oynuyorsanız zaten gol atmanız lazım. Değişik bir role büründüm. Yol gösterici ve yol açıcı oldum. Oyuna girip de gol atmak büyük bir gurur kaynağı oldu. Çok mutlu oldum elbette golden sonra. Bu deneyim gerektiriyor elbette. Geçmişlerde böyle anlarda, böyle vuruşlar çokca yaptım. Şu anda takım elbette %100 durumda değil ama zaman içinde geliştireceğiz. Antalya kolay bir deplasman değil, kazanmak çok önemli.