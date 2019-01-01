Geçtiğimiz sezon attığı 29 golle Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olan Bafetimbi Gomis, Fransız basınına verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

6 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer olan ve ayrılmasının ardından ''para'' konusu ile gündeme gelen Gomis, L'Equipe'e verdiği röportajda Sarı-kırmızılı takımdan ayrılık sürecini anlattı.

'Yaşanan sorunun nedeni Türk Lirası'nda yaşanan problemdi'

Galatasaray'da kalıcı olmak istediğini fakat yönetimin sözleşmesini uzatmama kararı aldığını belirten Gomis, "Türkiye'de para nedeniyle yaşanan sorunun nedeni Türk Lirası'nda yaşanan problemdi. Galatasaray yönetimi transfer için benimle temasa geçti. Bir karar vermemiz gerekiyordu. Benim ilk tercihim takımda kalmaktı. Kulübü, İstanbul'u çok seviyordum. 33 yaşımda bütün rekorlarımı da kırmıştım. Galatasaray'da kalıcı olmak istiyordum ama yönetim sözleşmeyi uzatmama kararı aldı. Hayatta böyle şeyler olabiliyor." diye konuştu.

'Umarım Galatasaray'a dönerek bu hikayeyi iyi bir şekilde noktalarım'

Bir gün Galatasaray'a dönmek istediğini belirten Gomis, "Galatasaray'da beklediğimden de çok sevgi gördüm. Başka hiçbir yerde bu kadar kişi beni sevmemişti. Onların ihtiyacı olan hücumcu bendim. Müthiş taraftarımızla kendimizi yenilmez hissediyorduk. Al Hilal ile sözleşmem sona erdiğinde umarım kısa bir süre için de olsa Galatasaray'a dönerek bu hikayeyi iyi bir şekilde noktalarım." dedi.

'Para için gelmedim'

Suudi Arabistan'a para için gelmediğini belirten Gomis, "Bana büyük paralarla yatırım yaptılar ve onlara bunun karşılığını vermek istiyorum. Eşim, iki çocuğum ve kişisel antrenörlerimle birlikte buraya geldim. Evde aşçım var, diyetimi kontrol ediyor. Kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

'Al Hilal ülkenin en popüler takımı'

Al Hilal'ın ülkenin en önemli takımı olduğunu vurgulayan Gomis, "Arabistan Ligi, Avrupa ile kıyaslanamasa bile Katar ya da Birleşik Arap Emirlikleri'ne göre daha iyi. Kaliteli oyuncular var. Fenerbahçe'den Giuliano geldi, Ahmed Musa var. Al Hilal'ın başında Jorge Jesus var. Slaven Bilic, Jardim gibi büyük teknik adamlar da burada çalışıyor. Galatasaray ve Marsilya gibi Al Hilal da ülkenin en popüler, en çok sevilen, en başarılı kulübü. Böyle olunca en çok taraftara da sahip" dedi.

Bafetimbi Gomis, sezon başında transfer olduğu Al Hilal'de 17 maçta 12 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.



