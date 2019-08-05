Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, bonservisini elinde bulunduran Stoke City'e geri dönmüştü. Takımının Championship Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Queens Park Rangers'a 2-1 yenildiği mücadelenin kadrosunda yer almayan 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Yahoo Sports Fransa'dan Manu Lonjon, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde Ligue 1 devi Monaco'nun Ndiaye ile yürüttüğü transfer görüşmelerinde büyük mesafe katettiğini yazdı. Fransız gazeteci, deneyimli oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Rennes ve Lille'in yanı sıra Premier Lig ekiplerinden Everton'ın da olduğunu kaydetti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler