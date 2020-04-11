Badou Ndiaye'den Trabzonspor taraftarına müjde
Sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat olan ve hızla iyileşen Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Badou Ndiaye, kendisini çok iyi hissettiğini ve liglerin başlamasını iple çektiğini söyledi.
Trabzonspor'un devre arasında Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye'nin sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat olmasına karar verilmişti. Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek isteyen bordo-mavili kulüp, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde oyuncuyu ameliyat ettirmişti.
Ameliyat sonrası hızla iyileşen Ndiaye kendisini iyi hissettiğini söyledi. Senegalli yıldız liglerin başlamasını iple çektiğini söyledi. Trabzonspor formasıyla 13 maça çıkan ve 1 gol atan Ndiaye'nin bonservisi İngiliz ekiplerinden Stoke City'de bulunuyor.