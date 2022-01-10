Şimdilerde Yunanistan'da Aris forması giyen Badou Ndiaye, Türkiye dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Senegalli oyuncu, Sen Top Team'e bir televizyon röportajı verirken Osmanlıspor'dan Galatasaray 'a ilk transfer olduğu döneme ilişkin konuştu.

Galatasaray'a transferin üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Ndiaye, "Galatasaray'a transfer olduğumda baskı iki katına çıktı. Takımın en büyük transferiydim. Dış dünyadan ve medyadan gelen baskıyı herkes bilebilir. Osmanlıspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştum. Baskı altında oynamanın nasıl bir şey olduğu hakkında Galatasaray'da büyük bir ders aldım. 3 maç, 3 hafta, 3 ay bekleyemezdik. Pahalı bir transfer olduğum için hemen performans sergilemem gerekiyordu" dedi.

'Oynayamayacağımı söylemiştim'

Galatasaray'ın o dönemki teknik direktörü Igor Tudor ile ilk maç öncesi yaşadığı diyalogu da aktaran Ndiaye, "Kayserispor'a karşı oynuyorduk ve teknik direktöre oynayamayacağımı, mükemmel duruma gelebilmek adına biraz zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Hocamız da bana kafasındaki 11'de olduğumu ve benim için çok para harcadıklarını söyledi. Bu yüzden iyi bir izlenim bırakmak için ikinci bir şansınız olamayabileceğini düşündüm" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, 14 Ağustos 2017'de ligdeki ilk maçında Kayserispor'u konuk etmiş ve rakibini 4-1 mağlup etmeyi başarmıştı. 2017-18 sezonunun devre arasında Stoke City'ye satılan Badou Ndiaye; sonrasında kiralık olarak Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formalarıyla yine Süper Lig'de mücadele etmişti.