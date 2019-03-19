Badou Ndiaye yerine iki seçenek

Bursaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşen Ndiaye'nin yerine Selçuk ya da Fernando forma giyecek.

19 Mart 2019, Salı 06:14
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Badou Ndiaye yerine iki seçenek

Bursaspor karşısında kart görerek cezalı duruma düşen Ndiaye ile Luyindama, milli ara sonrası Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek. 3 haftalık süreçte oyuncularını kritik mücadeleye hazırlayacak olan Terim’in, Ndiaye yerine önünde iki seçenek var.

Son haftalarda Terim’in gözünden düşen Fernando ile maçlarda çoğunlukla oyuna sonradan giren Selçuk arasında bir tercih yapılacak. Luyindama’nın yerine de Semih Kaya’nın görev yapması bekleniyor. Hazırlık sürecinde Ahmet Çalık da formayı zorlayacak gibi görünüyor.

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