Badou Ndiaye: Şimdi daha da sıkı çalışmalıyız

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Sivasspor’u 2-1 mağlup etti.

Fırtına’nın attığı ilk golün asistini yapan Badou Ndiaye, Sivasspor galibiyeti sonrasında konuştu.

Senegalli oyuncu, “Ligin zirvesine çıkmak için çok önemliydi. Şimdi daha da sıkı çalışmalıyız. Şampiyonluk hakkında konuşmadan her hafta maç maç bakarak yola devam etmeliyiz” yorumunu yaptı.