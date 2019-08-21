Badou Ndiaye hakkında flaş transfer açıklaması!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giydikten sonra Championship ekibi Stoke City'e geri dönen Senegalli futbolcu Badou Ndiaye'nin yeniden Türkiye'ye transfer olabileceği iddia ediliyordu. Konuyla ilgili olarak 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun hocası Nathan Jones'tan gündem yaratan bir açıklama geldi.

Jones, kulübüyle 2022 yazına dek sözleşmesi bulunan yıldız isimle ilgili olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Kendisi için bizimle görüşen bazı kulüpler oldu ama şu ana kadar bize ulaşmış bir teklif yok. Bu durumdan elbette memnunum. Zira Ndiaye gibi fantastik bir futbolcunun takımda kalmasını isterim." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler