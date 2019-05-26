Galatasaray'ın sezon başında Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin Sarı Kırmızılılar'da kalıp kalmayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyordu. 28 yaşındaki futbolcusu, ülkesinde yayım yapan Dakorsen adlı internet sitesine verdiği röportajda hem geride kalan sezonu hem de geleceğini değerlendirdi. İşte Ndiaye'nin birbirinden çarpıcı açıklamaları:

"Çifte kupanın tadını çıkarıyoruz"

"Sezonu çifte kupayla tamamlamak her zaman elde edebileceğiniz bir başarı değil. Bu zaferler bana hedefimize ulaştığımızı hissettirdi. Hâlâ da bu başarıların tadını çıkarıyoruz. Sezon başında amacımız buydu ve bizim için çok uzakta görünüyordu. Ama elhamdülillah çok çalışarak, azmederek ve en önemlisi de Allah'ın izniyle hedefimize ulaştık."

"Turnuvaya moralli gidiyorum"

"Şampiyonluklar kazanmak, büyük bir gurur. Bu, size büyük bir zevk veriyor ve sezon boyunca son derece istikrarlı olduğunuzu gösteriyor. Şimdi önümde başka bir turnuva var. Afrika Uluslar Kupası'nın kolay olmayacağını biliyorum. Ama turnuvaya elinizde kupayla gitmek çok güzel bir duygu. Bunu başardık. Dolayısıyla moralim ve güvenim gayet yerinde."

"30 gol tesadüf olamaz"

"Mbaye Diagne, bir forvet. Ondan istenen goller atması ve o da bunu harika yapıyor. Bir sezonda 30 gol atmak tesadüf olamaz. Bu müthiş bir performansla çalışmalarının karşılığını aldı. Tüm hücum oyuncuları aynı profilde değildir ama hepsinin amacı aynıdır: Olabildiğince fazla gol atmak. Mbaye de bunu çok iyi yapıyor. Dahası bu sezon rekorlar kırıp kupalar kazandı. Pek çok golcü aynı başarıları elde etmek ister."

"Taraftar kalmam için baskı yapıyor"

"Galatasaray taraftarı, daha şimdiden takımda kalmam için büyük bir baskı yapmaya başladı. Tüm bunlar, bana duydukları sempatiyi gösteriyor ve beni mutlu ediyor. Ben bunun nedeninin sahada ortaya koyduğumuz karakter olduğunu düşünüyorum. Zira bir ara liderin 8 puan gerisindeydik. Bu şartlarda mücadele ettiğiniz, inanmaya devam ettiğiniz zaman taraftarda size bunu karşılığını veriyor. Bu seneye heyecan çok büyüktü ve bu durum da taraftarla aramızdaki bağı kuvvetlendirdi. Allah'a şükürler olsun ki şampiyonluğa ulaştık. Şimdi neler olup biteceğini hep birlikte göreceğiz. Şimdilik transferi çok düşünmüyorum. Her şeyin bir zamanı var."

"Transfer için zamanım olacak"

"Açık konuşmak gerekirse şu an kariyerimi nerede sürdüreceğim konusunda bir açıklama yapamam. Bu konuda kendime baskı yapmıyorum. Önümüzde çok kısa süre içinde başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası var ve burada şampiyon olmayı istiyoruz. Turnuvadan sonra önümüzdeki sezon nerede oynayacağıma karar vermek için önümde uzun bir zaman olacak."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler