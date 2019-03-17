Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor'a karşı 2-0 geriye düşen Galatasaray'da Badou Ndiaye galibiyet için ilk ışığı yakan isim oldu. Mücadele 2-0 devam ederek ilk yarının son dakikalarında sahneye çıkan Ndiaye farkı 1'e indirdi ve takımının içeriye moralli girmesini sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, böylece geçtiğimiz haftadaki Antalyaspor maçının ardından bu haftada takımına hücumda katkı sağladı.

Bu sezon Ankaragücü maçında da gol atan Ndiaye toplam sayısını da 3'e yükseltti.