Badou Ndiaye 1000 tane Trabzonspor forması aldı

İngiltere Premier Ligi’nin alt ligi olan Championship takımı Stoke City’den satın alma opsiyonu ile kiralanan ve önceki gün transferi resmen Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen Badou Ndiaye, dün öğle saatlerinde Trabzon’a geldi. Ara transferde Karadeniz ekibinin ilk bombası olan Senegalli oyuncu, öğle saatlerinde sağlık kontrollerinden geçirildi. Tüm testlerden geçen yıldız oyuncu, daha sonra ise kendisini Bordo-Mavi renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törende konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Orta sahamıza güç ve dinamizm katacağına inandığımız Süper Lig tecrübesi olan, Premier Lig tecrübesi olan bir oyuncu” ifadesini kullandı.

1000 tane forma aldı

Ndiaye de, “Elimden gelenin en iyisini yapıp takıma katkı sağlayarak sezon sonunda gülen yüzler görmek istiyorum” ifadelerini kullandı. 15 numaralı formayı giyecek olan başarılı oyuncunun bugün akşam saatlerinde de Antalya’daki devre arası kamp çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

İmza töreninin ardından Ağaoğlu, Badou Ndiaye’ye kulübün imza törenlerinde bir forma satın alma geleneği olduğunu belirterek "Kaç forma alacaksın?" diye sordu. Ndiaye ise önce 750 olarak belirlediği forma sayısını, "1000 tane almak istiyorum" diyerek yanıtladı.

Maliyeti açıklandı

KAP’a yapılan açıklamada, Ndiaye ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı ve oyuncuya yarım dönem için 1 milyon Euro ödeneceği belirtildi.