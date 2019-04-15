Genç bayanlarda Erzincan Spor Lisesi Türkiye Şampiyonu olurken, genç erkeklerde ise Erzincan Spor lisesi ikinci oldu.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul sporları Genç erkekler ve Genç Bayanlar Badminton Türkiye Şampiyonasına Erzincan ev sahipliği yaptı. 11-14 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen genç erkekler müsabakaları Yıldırım Akbulut spor salonunda, genç bayanlar müsabakaları ise Merkez spor salonunda oynandı. 18 erkek 18 bayan olmak üzere toplam 36 takımın mücadele ettiği Türkiye şampiyonasının final müsabakaları Erzincan Merkez spor salonunda yapıldı. Yapılan final müsabakaları neticesinde Genç bayanlarda Erzincan Spor Lisesi Türkiye Şampiyonu oldu. Manisa Selendi Anadolu Lisesi ikinci, İstanbul Gülten Özaydın ÇPL üçüncü, İstanbul Haydar Akçelik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu. Genç erkeklerde şampiyon Bursa Tophane Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olurken, Erzincan Spor Lisesi ikinci, Samsun Kızılırmak Anadolu Lisesi üçüncü, Ankara Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupaları ve katılım belgeleri düzenlenen tören ile takdim edildi. Ödül törenine Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün katıldı. Sporcuları tebrik eden İl Müdürleri dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını taktim etti.

Erzincan’da 11-14 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Badminton Türkiye Şampiyonasında, Gaziantep, Şırnak, İstanbul, KKTC, Zonguldak, Ankara, Van, Batman, Trabzon, Aydın, Denizli, Adana, Erzincan, Manisa, Kahramanmaraş, Giresun, Malatya, Bursa, Muş, Hatay, Samsun, Antalya, Konya ve Eskişehir illerinden gelen 18 bayan 18 erkek toplam 36 takım mücadele etti.