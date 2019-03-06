Badmintonda Hırvatistan kafilesi belli oldu

Ankara'da düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Şampiyonası sona erdi.

Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu'nda 4 gün süren şampiyonada 39 ilden 78 kulüp ve 168 milli sporcu madalya mücadelesi verdi. Mücadele sonunda, tekler kategorisinde ilk 2 çiftler kategorisinde ise ilk 1 derecesi yapan sporcular Türkiye'yi Hırvatistan'da temsil etme imkanı kazandılar.

Milli Badmintoncular, 5-7 Nisan 2019 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde gerçekleşecek olan Valamar Junıor Open Badminton Turnuvası'na katılacaklar.

Hırvatistan'da Türkiye'yi temsil edecek Milli Badmintonculara ödüllerini, Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Keçiören Ak Parti İlçe Başkanı aynı zamanda Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Av. Zafer Çoktan ve Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi adayı ve eski Halter Federasyonu Genel Sekreteri Necati Kılıç ve Türkiye Badminton Federasyonu Genel Sekreteri Hayati Kısacık takdim etti.

Tek erkekler ve tek kızlarda; birinci 600 TL, ikinci 400 TL, üçüncüler 300'er TL ödül kazandı. Çiftlerde ise; birinci çift 300'er, ikinci çift 200'er, üçüncü çiftler de her bir sporcu 150'şer TL ödül kazandı.

Başkan Özmekik, Turgut Altınok'a Milli Takım forması, RTE 2023 Badminton raketi ve plaket hediye etti.

Ay yıldızlı bayrağı temsil edecek olan Badminton Milli Takım listesi şu şekilde:

TEK ERKEKLER

1 Sezgin Kelebek Erzincan Gençlik Spor Kulübü

2 Hilmi Can Şimşek Çorum Belediyesi Sk

3 Nurullah Saraç Ankara Ego Spor Kulübü

3 Tayfun Taşdemir Bursa Osmangazi Belediye Spor Kulübü

TEK KIZLAR

1 Bahar Yavru Ankara Ego Spor Kulübü

2 Ayça Özgür Bursa Osmangazi Belediye Spor Kulübü

3 Zeynep Akdeniz İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Ve Spor

3 Ayşegül Yemişen Eskişehir D.S.İ. Bentspor Kulübü Derneği

ÇİFT ERKEKLER

1 Semih Baha Başakın/Serkan Uğurlu Erzincan Telekom Spor Kulübü./ Samsun İlkadım Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü D

2 Yasin Karayel / Sezgin Kelebek Erzincan Gençlik Spor Kulübü / Erzincan Gençlik Spor Kulübü

3 Taha Emirhan Budak / Abdulsamet Özdemir Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği / Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü

3 Hasan Berkay Günbaz / Yunus Emre Karakaş İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Ve Spor / İstanbul Gaziosmanpaşa Bld

ÇİFT KIZLAR

1 Sare Ece Başakın Zehra Erdem Erzincan Telekom Spor Kulübü / Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği

2 Yasemen Bektaş / Cansu Erçetin Erzincan Telekom Spor Kulübü./ Erzincan Telekom Spor Kulübü.

3 Azime Serttaş / İrem Uysal Bursa Özübir Spor Kulübü / Artvin Kafkas Spor Kulübü Derneği

3 Zeynep Akdeniz / Selen Özdemir İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Ve Spor / İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik

KARIŞIK ÇİFTLER

1 Semih Baha Başakın / Zehra Erdem Erzincan Telekom Spor Kulübü./ Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği

2 Serkan Uğurlu / Sare Ece Başakın Samsun İlkadım Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü D / Erzincan Telekom Spor Kulübü.

3 Semih Özgür Doğruer / Edanur Alan Bursa Yıldız Gençlik Spor Kulübü Derneği /İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

3 Barış Özkan / Selen Özdemir İstanbul Plevne Lisesi Spor Kulübü/İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Ve Spor

DHA