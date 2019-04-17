Badmintonda hedef ikinci kota

Badminton Milli Takım Sporcusu Emre Lale, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında kota alabilmek için hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Lale'yi dünyanın ve Malezya'nın en önemli eski badminton tek erkekler kategorisi sporcularından Malezyalı Ong Ewe Hock çalıştıracak. İlk etapta 15 gün sürecek olan kamp, milli badmintoncu Emre Lale'nin gelişim seviyesine göre 2 aya kadar uzayacak.

ÖZMEKİK: HAYAL ETTİĞİMİZ BAŞARILARA ULAŞACAĞIZ

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik yaptığı açıklamada, "Olimpiyat Oyunlarına milli badmintoncularımız Neslihan Yiğit ve Özge Bayrak tek bayanlar kategorisinde birer kere ülkemizi temsil etmeyi başardılar. Onları bir kez daha kutlamak istiyorum. Milli badmintoncu Emre Lale ile ise şu ana kadar hiç elde edemediğimiz tek erkekler kategorisinde olimpiyatlara girme fırsatı oluşturmayı ümit ediyoruz. Emre Lale, Kuala Lumpur'da geçireceği kamp dönemiyle birlikte 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakalarında daha iyi performanslar sergileyeceğine inanıyorum. Bu kamp dönemi ile İnşallah hayal ettiğimiz başarılara ulaşacağız. Hedefin olimpiyatlar olduğu şu dönemde Malezya'daki en iyi kulüp olan antrenman merkezinde üst seviyede partner sporcularla karşı karşıya gelecek olan Emre Lale'nin büyük gelişme göstereceği kuşkusuzdur" dedi.

DHA