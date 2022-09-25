İspanya'daki Avrupa U15 Badminton Şampiyonası'nda Türkiye 3 madalya kazandı. 4 gün süren şampiyonada, genç sporcularımız 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Tek kızlar kategorisinde Aleyna Atan, tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyon oldu. Takım arkadaşı Elifnur Demir ise Fransız rakibi Leana Laurent’e 2-1 yenilerek kategoriyi 3. bitirdi. Elifnur Demir ve Zeynep Berre Ocakoğlu'ndan oluşan çift kızlar takımımız ise finalde Rumen Gherasim/Sirbu ikilisine 2-1 yenilerek Avrupa 2.'si oldu.