Badmintonda 11 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Badminton Federasyonu faaliyet programında yer alan 11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası 29 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Ankara'da yapıldı.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 4 gün süren şampiyonaya 45 ilden, 162 kulüp ve 510 sporcu katıldı.

Federasyon Başkanı Murat Özmekik, şampiyona ile ilgili şunları söyledi;

"11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, alt yapımızın gelişmesi açısından federasyonumuz ve antrenörlerimiz için çok önemli. En başarılı badmintoncular bu yaş aralığında yetişmeye başlıyor ve geleceğin Özge Bayrak ve Neslihan Yiğit'leri bu şekilde yetişiyor. Müsabakamıza katılan ve derece elde eden tüm sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederim."

Madalya mücadelesi sonunda sonuçlar şöyle;

ÇİFT KIZLAR

1 Aleyna Korkut+Elif Rabia Şimşek - Erzincan Telekom Spor Kulübü.

2 Defne Ilgın Koçak+Yağmur Ayça Yoldaş - Samsun İlkadım Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü D/Edirne Gençlik Spor Kulübü Derneği

3 Elifnur Demir+Zeynep Berre Ocakoğlu - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

3 Zişan Yaren Ceylan+Şeyma Buket Koç - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

ÇİFT ERKEKLER

1 Mert Seven+Mehmet Can Töremiş - Ankara Ego Spor Kulübü/Çorum Belediyesi Sk

2 Muhammed Eren Bilgen+Cengizhan Yazıcı - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

3 Hamdi Alptuğ Çelikoğlu+Ali Hamza Doğan - Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği

3 Gökay Göl+Emir Pekkaraca - Manisa Yunus Emre Belediye Spor Kulübü

KARIŞIK ÇİFTLER

1 Yiğitcan Erol+Zeynep Berre Ocakoğlu - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

2 Muhammed Haşim Türksoy+Işılsu Artan - Ankara Ego Spor Kulübü

3 Hasan Can Arslan+Eylül Azra Ak - Kayseri Talas Gençlik Hizmetleri Ve Spor Kulübü/Niğde Odtü Koleji Spor Kulübü

3 Cengizhan Yazıcı+Meryem Güzel - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

TEK KIZLAR

1 Aleyna Korkut - Erzincan Telekom Spor Kulübü.

2 Yağmur Ayça Yoldaş - Edirne Gençlik Spor Kulübü Derneği

3 Aysu Arslan - Samsun İlkadım Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü D

3 Yağmur Tuana Yemişen - Eskişehir D.S.İ. Bentspor Kulübü Derneği

TEK ERKEKLER

1 Mehmet Can Töremiş - Çorum Belediyesi Sk

2 Mert Seven - Ankara Ego Spor Kulübü

3 Muhammed Haşim Türksoy - Ankara Ego Spor Kulübü

3 Yiğitcan Erol - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

DHA