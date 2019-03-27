Badminton Şampiyonası'na Erzincan damgasını vurdu

Türkiye Badminton Büyükler Şampiyonası'na katılan Erzincanlı badmintoncular madalyaları topladılar.

27 Mart 2019, Çarşamba 14:26
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Badminton Şampiyonası'na Erzincan damgasını vurdu

Ankara'da 43 ilden 161 kulüp 630 sporcunun katıldığı Türkiye Badminton Büyükler Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu. 5 gün süren müsabakalar sonunda Erzincan'dan Çift bayanlar kategorisinde yarışan Bengisu Erçetin-Nazlı Can İnci birinci olurken Zehra Erdem-İlayda Nur Özelgül çifti ise ikinci oldu. Karışık çiftler kategorisinde ise Mert Tunco-İlayda Nur Özelgül, Semih Baha Başakın-Sare Ece Başakın üçüncü oldular. Şampiyona da Erzincanlı Milli Takım Antrenörü Uğur Erçetin ise turnuvanın en başarılı antrenörü olarak seçildi.

İHA

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