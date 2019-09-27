Badminton Ranking Turnuvası 2'nci Etap’da sıralama belli oldu

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Turnuvası'nın 2’nci etap müsabakaları sona erdi.

27 Eylül 2019, Cuma 20:41
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Badminton Ranking Turnuvası 2'nci Etap’da sıralama belli oldu

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Turnuvası'nın 2’nci etap müsabakaları sona erdi.

75 sporcunun kürsü mücadelesi verdiği turnuvada derece yapan sporcular şu şekilde:

Tek Erkekler: 1. Tayfun Taşdemir, 2. Nurullah Saraç, 3. Batuhan Uğurlu, 3. Sezgin Kelebek

Tek Bayanlar: 1. Ayça Özgür, 2.Bahar Yavru, 3. Zeynep Akdeniz, 3. Ceren Özdemir

Çift Erkekler: 1. Semih Baha Başakın&Taha Emirhan Budak, 2. Abdulsamet Özdemir&Faruk Mehmet Yılmaz, 3. Mete Kaan Uçan&Batuhan Uğurlu, 3. Hasan Berkay Günbaz&Nurullah Saraç

Çift Bayanlar: 1. Yasemen Bektaş&Cansu Erçetin, 2. Ceren Özdemir&Bahar Yavru, 3. Azime Serttaş&İrem Uysal, 3. Edanur Alan&Naime Yılmaz

Karışık Çiftler: 1. Semih Baha Başakın&Yasemen Bektaş, 2. Taha Emirhan Budak&Sare Ece Başakın, 3. Tayfun Taşdemir&Ayça Özgür, 3. Yunus Emre Karakaş&Zeynep Akdeniz

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